Xiaomi Redmi получит модуль NFC

2019-04-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Redmi; [56]
Длительное время компания Xiaomi отказывалась от модуля NFC в своих смартфонах, так как это казалось излишеством. Да и вообще на территории Китая свои технологии, которые пользуются невероятным спросом. Зачем что-то менять? Однако, это больно било по мировым продажам, ведь бесконтактные платежи для многих являются важным элементом, а даже у флагманов китайской компании такой функции нет. Теперь появилась информация о том, что Xiaomi Redmi получит модуль NFC и будет работать со всеми задачами, которые вы перед ним поставите. Например, можно будет платить без карты, подключаться к разнообразным колонкам и прочим аксессуарам. Функция крутая, вот только что там будет помимо этого модуля пока что не ясно, а это все таки флагман.


Комментарии:
Консоль Microsoft будет мощнее PS5...
Консоль Microsoft будет мощнее PS5Появилась довольно интересная информация о новой консоли Microsoft. Дело в том, что некоторое время назад...
MSI GT75 9SG Titan стоит 4400 долларов...
MSI GT75 9SG Titan стоит 4400 долларовВ последнее время игровые ноутбуки становятся все мощнее и мощнее. Когда-то давно мы с уверенностью говор...
Qualcomm Snapdragon 735 может добавить п...
Qualcomm Snapdragon 735 может добавить пПоддержка сетей 5G в настоящее время ограничена несколькими ведущими устройствами, такими как Galaxy S10 ...
Носимый смартфон Nubia Alpha поступит в ...
Носимый смартфон Nubia Alpha поступит в В мире технологий, как и в моде, есть свои тренды, и в этом году основным из них является гибкая конструк...
HyperX Predator DDR4 удивляет частотой...
HyperX Predator DDR4 удивляет частотойДлительное время на просторах интернета не было информации об оперативной памяти, ведь данный рынок наход...
LG K12+ выглядит крайне привлекательно...
LG K12+ выглядит крайне привлекательноКомпания LG официально представила свой новый смартфон K12+, который оборудован специальным Hi-Fi чипом д...
Honor Magic 3 попал на реднеры...
Honor Magic 3 попал на реднерыВ сети появились якобы слитые рендеры смартфона Honor Magic 3, на которых можно увидеть большой дисплей н...
Смартфон Xiaomi Mi 6 обновили до Android...
Смартфон Xiaomi Mi 6 обновили до AndroidКомпания Xiaomi выпустила обновление прошивки MIUI 10 на основе Android 9.0 Pie для смартфона Xiaomi Mi 6...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор INOI 6i Lite. Смартфон для мессенджеров и голосовой связиОбзор INOI 6i Lite. Смартфон для мессенджеров и голосовой связи
Обзор WD Black PC SN750. Игровой SSD со скоростью в 3500 Мбайт/секОбзор WD Black PC SN750. Игровой SSD со скоростью в 3500 Мбайт/сек
Обзор Harper GKB-P101. Доступная механическая клавиатураОбзор Harper GKB-P101. Доступная механическая клавиатура
Обзор плюсов и минусов Motorola Moto G7 Power. Смартфон-долгожитель с АКБ на 5000 мАчОбзор плюсов и минусов Motorola Moto G7 Power. Смартфон-долгожитель с АКБ на 5000 мАч
Обзор SVEN RN-16D. Многофункциональный сетевой фильтр Обзор SVEN RN-16D. Многофункциональный сетевой фильтр
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный 11 апреля нам удалось попасть на закрытый показ игры SaveKoch, которая представляет собой тактический сим...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9Длительное время в сети говорили о том, что 4К разрешение еще длительное время будет недоступно широким м...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто ун...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто унОчень редко проекты от небольших студий способны заинтересовать геймера на длительное время. Однако, если...
Предварительный обзор Xbox One S All-Dig...
Предварительный обзор Xbox One S All-DigДлительное время на просторах интернета ходила новость о том, что компания Microsoft планирует выпустить ...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the Wil...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the WilКупить консоль Nintendo Switch и не поиграть в новую «Зельду» - можно считать кощунством, поэтому «Legend...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24В последнее время геймеры стали больше внимания уделять так называемым «второстепенным» компонентам своег...
Предварительный обзор Acer Predator CG43...
Предварительный обзор Acer Predator CG43Иногда на рынок геймерских устройств выходит что-то действительно уникальное, на что просто нельзя не обр...
Обзор Web-Tycoon. Строим виртуальные сай...
Обзор Web-Tycoon. Строим виртуальные сайДовольно редко на просторах интернета можно найти интересные мобильные игры, которые действительно увлека...
Предварительный обзор OPPO Reno 10X. Сма...
Предварительный обзор OPPO Reno 10X. СмаДлительное время пользователи весьма пренебрежительно относились к смартфонам китайских компаний считая, ...
Обзор Clean Road. Чистим снег...
Обзор Clean Road. Чистим снегПрактически каждая вторая мобильная игра является копией чего-то более успешного. Так происходит по вполн...
Предварительный обзор Huawei MateBook X ...
Предварительный обзор Huawei MateBook X Современные пользователи почему-то считают, что из достойных ноутбуков для работы есть только MacBook. Од...
Обзор Sudden Strike 4 - The Pacific War....
Обзор Sudden Strike 4 - The Pacific War.Если вы ярый поклонник Sudden Strike 4 и уже наиграли сотню часов в кампанию, то самое время посмотреть н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor