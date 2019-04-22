Длительное время компания Xiaomi отказывалась от модуля NFC в своих смартфонах, так как это казалось излишеством. Да и вообще на территории Китая свои технологии, которые пользуются невероятным спросом. Зачем что-то менять? Однако, это больно било по мировым продажам, ведь бесконтактные платежи для многих являются важным элементом, а даже у флагманов китайской компании такой функции нет. Теперь появилась информация о том, что Xiaomi Redmi получит модуль NFC и будет работать со всеми задачами, которые вы перед ним поставите. Например, можно будет платить без карты, подключаться к разнообразным колонкам и прочим аксессуарам. Функция крутая, вот только что там будет помимо этого модуля пока что не ясно, а это все таки флагман.