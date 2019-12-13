Xiaomi RedmiBook 13 с процессором Intel Core 10-го поколения

Xiaomi выпустила линейку ноутбуков RedmiBook 13 с процессором Intel Core 10-го поколения. В частности, его можно получить либо с Intel Core i5-10210U, либо с Core i7-10510U.

Ноутбук получил 13,3-дюймовый Full HD-дисплей с соотношением экрана к телу 89%. Оба варианта RedmiBook 13 поставляются в стандартной комплектации с графикой NVIDIA GeForce MX250, которая сопровождается 2 ГБ видеопамяти GDDR5 VRAM. Обе модели также оснащены 8 ГБ ОЗУ DDR4-2666 и твердотельным накопителем SATA 512 ГБ в стандартной комплектации.

RedmiBook 13 имеет вес 1,23 кг и оснащен парой динамиков, настроенных Harman и усиленных DTS Audio. Заявленное время работы до 11 часов. Цены стартуют от 38 000 рублей.