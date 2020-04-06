Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen Edition стоит 460 долларов

Какое-то время назад мы активно обсуждали тот факт, что компания AMD делает классные процессоры для мобильных платформ и совсем скоро производители начнут использовать процессоры именно этой компании. Теперь в продажу поступил ноутбук под названием Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen Edition, который, как нетрудно догадаться из названия, построен на основе процессора компании AMD и обладает достаточно высокой мощностью. При этом у компании есть весьма серьезное преимущество перед прямыми конкурентами, ведь данный ноутбук стоит всего 460 долларов. Это цена недорогого смартфона, а не ноутбука для полноценной работы, так что и покупателей для этого гаджета будет предостаточно. Ждем, пока устройство попадет к нам в страну в магазины.