Xiaomi RedmiBook получит очень тонкие рамки

Производителям смартфонов достаточно тяжело как-то привлекать к себе внимание, так как на рынке уже все технологии опробованы, все варианты железа и диагоналей тоже были выпущены в релиз. Однако на рынке ноутбуков ситуация совсем иная, так как производителей много, но они топчутся на месте, выпуская однотипные решения с очень даже простым дизайном корпуса. Ноутбук Xiaomi RedmiBook планирует исправить эту проблему, предоставив пользователям возможность получить ноутбук с очень тонкими рамками вокруг дисплея. Это действительно круто, так как ноутбук получается крайне компактным и легким, плюс пользователю не нужно думать о том, что его гаджет слишком уж устарело выглядит. Правда, пока что это все, что мы знаем о данном ноутбуке.