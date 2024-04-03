Xiaomi SU7 бьёт рекорды продаж ещё до старта продаж

Компания Xiaomi, которая ранее была известна исключительно электроникой уровня смартфонов или планшетов, вышла на рынок электромобилей с ошеломительным успехом. Например, сегодня производитель официально сообщил, что компания Xiaomi получила более 100000 предварительных заказов на своё новое транспортное средство SU7, из которых 40000 уже внесли депозит, который позволяет гарантированно получить данное транспортное средство. Стоит отметить, что данный депозит компания не возвращает, так что это потенциально 40 тысяч проданных автомобилей. Специалисты отмечают, что такой успех автомобилю обеспечила его относительно низкая стоимость.

Дело в том, что SU7 поступает в продажу в трёх вариантах — есть стандартная модель за 27810 долларов, более дальнобойная версия Pro и версия Max с уклоном в высокую динамику езды. Топовая версия Max стоит 38700 долларов, что всё ещё значительно ниже по стоимости в сравнении с транспортными средствами конкурентов. Кроме того, производитель делает особый акцент на умных технологиях, которые позволяют пользователю получить больше удобства в процессе эксплуатации транспортного средства. Например, у этого автомобиля есть функция автоматической парковки — достаточно просто нажать кнопку и автомобиль сам встанет на парковочное место. Это настоящая фантастика на самом деле и пользователям такие функции обычно очень даже нравятся. Да и нужно понимать, что в Китае огромное количество преданных поклонников бренда Xiaomi.