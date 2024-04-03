Xiaomi SU7 бьёт рекорды продаж ещё до старта продаж

Дело в том, что SU7 поступает в продажу в трёх вариантах — есть стандартная модель за 27810 долларов, более дальнобойная версия Pro и версия Max с уклоном в высокую динамику езды. Топовая версия Max стоит 38700 долларов, что всё ещё значительно ниже по стоимости в сравнении с транспортными средствами конкурентов. Кроме того, производитель делает особый акцент на умных технологиях, которые позволяют пользователю получить больше удобства в процессе эксплуатации транспортного средства. Например, у этого автомобиля есть функция автоматической парковки — достаточно просто нажать кнопку и автомобиль сам встанет на парковочное место. Это настоящая фантастика на самом деле и пользователям такие функции обычно очень даже нравятся. Да и нужно понимать, что в Китае огромное количество преданных поклонников бренда Xiaomi.