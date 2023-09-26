Xiaomi Smart Band 8 Active оценен в 25 евро

Компания Xiaomi выпустила на международный рынок умный браслет Smart Band 8 Active, который обойдется в 25 евро. Новинка характеризуется несколькими расцветками, 1,47-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 172:320 пикселей, батареей ёмкостью 210 мАч, автономностью до 14 дней, 100 встроенными циферблатами, 50 спортивными режимами, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1 BLE, датчиками для измерения насыщенности крови кислородом (SpO2) и частоты сердечного ритма, отслеживания качества сна и уровня стресса, а также функциями управления музыкой и камерой смартфона.

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