Xiaomi Smart Band 8 показали на первых фотографиях

Сегодня появилась первая информация о грядущем умном браслете Xiaomi Smart Band 8, который должен поступить в продажу в самое ближайшее время. Инсайдеры опубликовали фотографию данного устройства, которое, если фотография реальна, получит необычную для линейки носимых гаджетов Xiaomi систему подключения ремешка к корпусу устройства. Дело в том, что ранее производитель использовал более практичные вариант ремешка, когда он был представлен единым целым, а пользователь просто брал и вставлял капсулу браслета в специальную нишу в ремешке. Это очень нравилось пользователям, потому что таким образом фиксация устройства была более надёжная и пользователь мог не переживать о том, что ремешок сломается или что-то с ним произойдёт.

Собственно, теперь Xiaomi Smart Band 8 получит другую систему подсоединения ремешка, потому что он будет напоминать классический вариант ремешка от наручных часов. Теперь он разделён на два элемента и присоединяется сверху и снизу капсулы, как у часов Apple, например. Нельзя пока что сказать как именно это повлияет на возможности устройства, на стоимость гаджета и аксессуаров, но уже радует, что производитель хоть что-то делает для апгрейда своего гаджета. Xiaomi Smart Band 8 точно будут пользоваться спросом, потому что носимая электроника компании в целом продаётся очень хорошо, и мы надеемся, что помимо нового дизайна компания представит ещё какие-то интересные функции, которые заслуживают внимания фанатов.
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