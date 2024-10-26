Xiaomi Smart Band 9 Pro получит очень яркий экран

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения и подробности о технических параметрах фитнес-браслета Smart Band 9 Pro, официальная презентация которого состоится уже 29 октября. Итак, устройство оснастят алюминиевой средней рамкой корпуса, 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с глобальной яркостью 1200 нит и кадровой частотой 60 Гц, увеличенной на 50% автономностью (до 21 дня или до 10 дней с включённым Always on Display) и модулем GNSS.

Напомним, что предыдущее поколения получило 1,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480:336 точек, частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 кд/кв.м, автономность до 14 дней с выключенным AOD и до 6 дней с включенным, двухканальный оптический датчик для мониторинга ЧСС и уровня насыщения крови кислородом, модули NFC и GPS, 150 режимов тренировок и защиту от воды.

Ультрабюджетный смартфон Tecno Spark Go 1 получил 120-Гц экр…
Компания TECNO представила ультрабюджетный смартфон SPARK Go 1, главной особенностью которого стал 6,67-д…
Vivo представила шикарный смартфон X200 на базе Dimensity 94…
Сегодня компания Vivo официально анонсировала смартфон X200, который, как и предполагалось ранее, оснащён…
Xiaomi делает гибкий смартфон с экраном-гармошкой…
Если верить множеству инсайдеров, компания Huawei на текущий момент активно разрабатывает смартфон с трой…
Обзор кнопочного телефона Xenium X240…
Продолжая изучение недавно представленной в России линейки кнопочных телефонов, рассмотрим Xenium 240. Эт…
Представлен смартфон TECNO POVA 6 Neo 5G…
Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POVA 6 NEO 5G, которая появится в прода…
Amazon раскрыл цены на Xiaomi 14T Pro…
Итальянский Amazon случайно рассекретил цены на смартфон Xiaomi 14T Pro, который представят 26 сентября. …
Honor Magic 7 Pro показали на первом рендере …
Известный своей осведомленностью инсайдер Rodent950 поделился первым изображением флагманского Honor Magi…
OPPO Find X8 получит 50-Вт беспроводную зарядку …
Компания OPPO раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне Find X8, который еще не был представлен …
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor