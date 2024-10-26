Xiaomi Smart Band 9 Pro получит очень яркий экран

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения и подробности о технических параметрах фитнес-браслета Smart Band 9 Pro, официальная презентация которого состоится уже 29 октября. Итак, устройство оснастят алюминиевой средней рамкой корпуса, 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с глобальной яркостью 1200 нит и кадровой частотой 60 Гц, увеличенной на 50% автономностью (до 21 дня или до 10 дней с включённым Always on Display) и модулем GNSS.

Напомним, что предыдущее поколения получило 1,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480:336 точек, частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 кд/кв.м, автономность до 14 дней с выключенным AOD и до 6 дней с включенным, двухканальный оптический датчик для мониторинга ЧСС и уровня насыщения крови кислородом, модули NFC и GPS, 150 режимов тренировок и защиту от воды.