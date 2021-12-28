Xiaomi Watch S1 поставляются с кожаными ремешками

Новый тизер был опубликован на Weibo который демонстрирует кожаные ремешки будущих умных часов. Xiaomi Watch S1 будет иметь кожаные ремешки, которые придадут им превосходный внешний вид. Китайский технологический гигант утверждает, что этот ремешок прочный и гибкий отлично подходит для бизнес класса.
Насколько известно, умное устройство будет иметь круглый дисплей с металлической рамкой и двумя физическими кнопками. Хотя точные подробности в настоящее время неизвестны, мы можем ожидать, что Watch S1 будет включать в себя функции измерения кислорода в крови, сна и сердечного ритма, а также различные другие функции, связанные со здоровьем и фитнесом.