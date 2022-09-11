Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi A1 за 80 долларов

Компания Xiaomi представила новый ультрабюджетный смартфон - Redmi A1.

На данный момент, смартфон дебютировал на рынке Индии по цене 81 доллар за версию с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Redmi A1 оснащен 6,52-дюймовым ЖК-экраном HD+ (1600 x 720 пикселей), 5 МП фронтальной камерой с каплевидным вырезом, двойной задней камерой (8 МП + 2 МП. Основан Redmi A1 на мобильной платформе MediaTek Helio A22. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Реализована поддержка 4G LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0, GNSS, есть аудиоразъем 3,5 мм и слоты для двух SIM и карт памяти microSD. Работает модель под управлением операционной системы Android 12 без оболочки MIUI.
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