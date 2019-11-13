Xiaomi анонсировала меню с приложениями в MIUI 11

Китайская компания Xiaomi тестирует меню с приложениями в стандартном лаунчере MIUI 11. А теперь компания официально анонсировала его.

Компания опубликовала постер на своей странице в социальной сети, с демонстрацией новой функции.

Теперь пользователи могут выбирать как отображать приложения на рабочем столе и еще в отдельном меню. Для этого надо будет перейти в настройки устройства, а затем в разделе Рабочий стол выбрать нужный пункт.

Меню с приложениями добавят в ближайшие время в новое обновление.