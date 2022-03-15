Xiaomi анонсировала умные часы Xiaomi Watch S1 и S1 Active

Сегодня были официально представлены умные часы Xiaomi Watch S1 и S1 Active. На сегодняшний день Xiaomi Watch S1 являются самыми премиальными умными часами бренда с экраном из сапфирового стекла и корпусом из нержавеющей стали со всеми необходимыми функциями отслеживания здоровья и фитнеса. S1 Active предлагает те же функции, но в менее премиальном и более прочном корпусе.

Обе версии часов Xiaomi оснащены 1,43-дюймовыми AMOLED-дисплеями, хотя Watch S1 имеет защиту из сапфирового стекла. Они также использует один и тот же датчик сердечного ритма PPG и считыватель SpO2. Оба устройства имеют водонепроницаемость 5ATM, а также отслеживание фитнеса для более чем 117 спортивных режимов.

Новые часы предлагают двухдиапазонное позиционирование GNSS и могут принимать звонки через Bluetooth с подключенного смартфона. Обе модели оснащены батареями емкостью 470 мАч, которых хватает на 12 дней в режиме ожидания.
Комментарии и отзывы Xiaomi Watch S1
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