Xiaomi делает 5G-смартфон

Сейчас на рынке смартфонов идет настоящая гонка за возможность выпустить смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, вот только это не совсем кому-то нужно. Тем не менее, в компании Xiaomi официально сообщили о том, что уже сейчас работают над созданием смартфона с 5G, который будет радовать вас качественным соединением по интернету на запредельных скоростях. Это действительно классная штука, которая даст возможность работать или общаться в интернете без проблем с соединением в любом месте мира. Правда, стоимость такого смартфона будет довольно высокой и вы сможете долго и упорно покупать дорогущие смартфоны с 5G, окупая затраты Xiaomi на разработку данной технологии. В целом, технология то интересная, но в ней нет смысла никакого.