Xiaomi делает смартфон с Meitu

В сети появилась информация о том, что компания Meitu заключила с Xiaomi новое партнерское соглашение, в рамках которого уже в следующем году выйдет гаджет от обеих компаний. Точнее, они вместе разработают устройство, а продажами будет заниматься компания Xiaomi. Это весьма правильное решение, так как о Meitu уже многие забыли, а вот у китайского гиганта сейчас продажи идут просто шикарно и завладеть аудиторией будет вовсе не сложно. Главное создать смартфон, который будет интересен потенциальному покупателю и выставить на него более-менее вменяемую стоимость, тогда можно будет говорить о какой-то конкуренции с потенциальными лидерами в своем сегменте. Пока что ждем хоть какую-то четкую информацию о данном продукте.