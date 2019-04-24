Xiaomi для музыкантов: компания представила умную Populele 2

Пользователи хорошо приняли первую Populele, поэтому Xiaomi решила сделать улучшенную версию. Populele 2 имеет более обтекаемый дизайн, который скорее похож на электронный, а не на традиционный укулеле. На этот раз корпус изготовлен из карбонового волокна, дополненного смолой ASA.

Поставляется гавайская четырёхструнная гитара в чёрной и белой матовых расцветках.

В укулеле есть Bluetooth, с помощью которого можно подключить устройство к приложению Music CP на смартфоне.

Оно показывает аккорды и сохраняет их на будущее. В приложении можно найти популярные песни, которые изучаются всего за пару дней. Также есть метроном, который при постоянных ошибках замедляет темп песни. Это даёт возможность новичкам освоить инструмент. Учебное пособие было разработано совместно с музыкальным колледжем Беркли.