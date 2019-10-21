Xiaomi готовит 10 смартфонов с 5G

Технология сотовой сети пятого поколения постепенно становится обыденностью и если вы хотите получить смартфон с модулем 5G, то это вообще не проблема — на рынке есть тьма устройств, которые работают на данном чипе. С другой стороны, это не значит, что крупнейшие игроки рынка перестанут работать в этом направлении. Наоборот, сейчас Xiaomi официально заявила, что в 2020 году она выпустит в продажу 10 смартфонов с поддержкой 5G и это позволит вам не переживать о том, что ваше устройство медленно загружает фильм из интернета. При поддержке сотовой сети пятого поколения вы можете загружать любой контент из интернета на какой-то запредельной скорости и при этом не думать даже о том, что гаджет с чем-то не справится. Это и есть будущее смартфонов.