Xiaomi готовит Black Shark 3 к релизу

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует выпустить свой новый геймерский смартфон, который получит название Black Shark 3 и будет оборудован 16 гигабайтами оперативной памяти при частоте обновления дисплея 120 Гц. Это значит, что пользователь получит возможность спокойно запускать море различных игровых проектов и оставлять их в фоновом режиме, пока работает с другими приложениями или функциями смартфона. А частота обновления дисплея позволит меньше нагружать глаза в играх и получать больше удовольствия от шутеров и гонок. Пока что стоимость и даже приблизительные сроки старта продаж неизвестны, так что нам остается только ждать официального анонса и потом уже говорить о продукте.