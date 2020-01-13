Xiaomi готовит Black Shark 3 к релизу

2020-01-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Black Shark 3; [94]
На просторах интернета появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует выпустить свой новый геймерский смартфон, который получит название Black Shark 3 и будет оборудован 16 гигабайтами оперативной памяти при частоте обновления дисплея 120 Гц. Это значит, что пользователь получит возможность спокойно запускать море различных игровых проектов и оставлять их в фоновом режиме, пока работает с другими приложениями или функциями смартфона. А частота обновления дисплея позволит меньше нагружать глаза в играх и получать больше удовольствия от шутеров и гонок. Пока что стоимость и даже приблизительные сроки старта продаж неизвестны, так что нам остается только ждать официального анонса и потом уже говорить о продукте.


Комментарии и отзывы Xiaomi Black Shark 3
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