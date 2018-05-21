Xiaomi готовит шикарный флагман

В сети появились первые фотографии флагманского смартфона Xiaomi, который компания вроде как планирует в ближайшее время представить общественности. Среди фишек новинки можно явно отметить наличие вставки в верхней части экрана, которая позволит разместить там камеру с динамиком и датчики слежения, тогда как сканер отпечатков пальцев разместили под дисплеем. Это крутая фишка, когда сканер именно под стеклом, что позволяет экономить место на фронтальной панели и предоставлять возможность быстро разблокировать смартфон. На тыльной стороне у нас вертикальная камера из двух датчиков изображения, которая сильно напоминает iPhone X, но вот насколько хорошо она снимает — большой вопрос. Есть ощущение, что это будет вполне достойная новинка на все случаи жизни, нужно лишь дождаться, пока устройство анонсируют.