Xiaomi готовит к релизу Mi Band 7

Вчера появились официальная новости о запуске серии смартфонов Redmi Note 11T в Китае, запланированном на 24 мая, и телефоны — не единственные устройства, которые планируют представить на этом мероприятии. Xiaomi также только что подтвердила, что ее умный браслет нового поколения Mi Band 7 также запускается в тот же день, что и серия смартфонов Redmi Note 11T. Мы даже получили некоторые подробности о его спецификациях, а также слитые изображения его дизайна. Впрочем, ожидать чего-то невероятного в этом плане не стоит, так как производитель, видимо, вполне доволен тем, что он продавал в прошлом году.

Новейший браслет Mi Band 7 примет знакомый дизайн в форме таблетки, как у своих предшественников, но с 1,62-дюймовым AMOLED-экраном по сравнению с 1,56-дюймовым экраном предыдущего Mi Band 6. Большая панель позволит добавить больше функций на экран часов, а также уведомлений, которые должно быть легче читать, чем на прошлых моделях умного браслета. Будет интересно посмотреть, как большой экран повлияет на общий форм-фактор этого устройства. Новые тизеры также подробно описывают наличие NFC, который, скорее всего, снова будет зависеть от рынка. Другие функции включают в себя измерение частоты сердечных сокращений, кислорода в крови и данные об упражнениях, а также обычное сочетание встроенных приложений для погоды, управления музыкой и так далее. Проблема нового гаджета в том, что у него почти нет новых функций, а значит, его купят только те, у кого умного браслета нет вообще.
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