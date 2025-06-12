Xiaomi готовит к релизу Poco F7

После анонсов смартфонов Poco F7 Pro и F7 Ultra, оснащённых чипами Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite соответственно, компания готовится выпустить базовую версию Poco F7, запуск которой ожидается уже в этом месяце. Она будет работать на новом Snapdragon 8s Gen 4 — это подтверждает тест Geekbench 6.4.0, где фигурирует устройство с номером модели Xiaomi 25053PC47G. Собственно, первые смартфоны с этим чипом уже появились на рынке — например, Redmi Turbo 4 Pro, на базе которого и будет построен будущий Poco F7. У модели от Redmi имеется 6,83-дюймовый 120-герцовый 12-битный дисплей, двойная камера 50+8 Мп, а также внушительная батарея на 7550 мАч с зарядкой 90 Вт. Варианты по памяти — 12 или 16 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенного хранилища.

Согласно тестам Geekbench, протестированный образец Poco F7 имеет 12 ГБ оперативной памяти. Что касается самого Snapdragon 8s Gen 4 — он выпускается на 4-нм техпроцессе TSMC и, как и предыдущие s-модели, этот чип использует ядра Kryo на базе ARM Cortex, а не новые Oryon, которые применяются в Snapdragon 8 Elite и серии X. Пока что не совсем понятно, какая у него будет производительность, но это явно доступное устройство, которое имеет соответствующие возможности. Скорее всего, никаких кардинальных изменений в плане дизайна или характеристик у смартфона не будет, что позволит компании сделать цену максимально низкой и привлечь внимание со стороны более широкой аудитории потенциальных покупателей. Ожидаем анонса.
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