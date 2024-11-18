Xiaomi готовит к релизу Redmi K80

Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, компания Xiaomi готовится к скорому запуску серии смартфонов Redmi K80, но, правда, только на территории Китая, так как глобальный релиз должен состояться сильно позже. И данные утечки указывают на то, что версия Pro станет действительно мощным устройством благодаря новому мобильному профессору флагманского уровня Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm. Всё дело в том, что высокая производительность устройства была подтверждена тестами в Geekbench 6. Смартфон с модельным номером 24122RKC7C набрал 2753 балла в одноядерном тесте и 8460 баллов в многоядерном — это показатели, соответствующие другим устройствам с этим процессором (никакого существенного отрыва или наоборот отставания от смартфонов-конкурентов нет).

При этом благодаря тесту стало известно, что устройство будет работать под управлением операционной системы Android 15 из коробки, а также предложит версию с 16 ГБ оперативной памяти (вероятно, будут и другие версии комплектации оперативной и встроенной памяти). Кроме того, модели Redmi K80 и K80 Pro будут оснащены экранами диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Также появились слухи, что серия Redmi K впервые может получить поддержку беспроводной зарядки, но официального подтверждения от Xiaomi пока нет. Но даже без этого устройства выглядят крайне интересными на фоне конкурентов как минимум из-за цены.