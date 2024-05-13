Xiaomi готовит к релизу новый складной смартфон

Инсайдеры сегодня официально сообщили, что компания Xiaomi работает над складным смартфоном под названием Mix Flip — данный гаджет сегодня был  сертифицирован в китайской службе CCC, а обычно такого рода шаги предпринимают  том случае, когда устройство уже более или менее готово к полноценному запуску в продажу. Данное устройство, судя по информации из сертификата, имеет модельный номер 2405CPX3DC и поддерживает зарядку до 67 Вт, что достаточно достойно для смартфона такого уровня и форм-фактора. Кроме того, появились слухи о том, что данный смартфон будет стоить 5 999 юаней на локальном рынке, что сопоставимо с 830 долларами. Нельзя сказать, что это сильно доступное решение на самом деле, потому что за пределами Китая гаджет будут продавать за тысячу долларов или даже больше. 

В сети даже появилась фотография нового смартфона, но достаточно сложно подтвердить, что это именно тот смартфон, про который говорят инсайдеры. Возможно, инсайдеры просто нарисовали рендер, чтобы показать, как может выглядеть Mix Flip, но сейчас эти данные подтвердить не выйдет. При этом ожидается, что у Mix Flip будет две камеры на задней панели с сенсорами OmniVision — главный модуль на 50 Мп под названием OV50E с оптической стабилизацией изображения и модуль на 60 Мп под названием OV60A с оптическим зумом 2х. Фронтальная камера получит сенсор на 32 Мп. Также стоит ожидать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, дисплей с разрешением 1080p и аккумулятор на 4 900 мАч. 
Realme представила смартфон GT Neo6 SE…
Сегодня компания Realme официально представила в Китае свою новую модель смартфона GT Neo6 SE, которая на…
OPPO K12 окажется клоном OnePlus Nord CE4…
Компания OPPO опубликовала официальное изображение смартфона OPPO K12, официальный релиз которого состоит…
Tecno Pova 6 засветился в сети…
Смартфон Tecno Pova 6 Pro был анонсирован несколько недель назад на MWC 2024 с процессором Dimensity 6080…
Samsung Galaxy A35 5G засветился в Google Play Console…
В Google Play Console обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A35 5G, который еще не был предста…
Объявлена дата выхода Poco X6 Neo …
Компания Xiaomi объявила дату выхода среднебюджетного смартфона Poco X6 Neo. Аппарат представят в Индии у…
Red Magic представила мобильное охлаждение Cooler 5 Pro…
Сегодня достаточно известный в Азии игровой бренд Red Magic представил новый кулер для мобильных геймеров…
MediaTek представила процессор Dimensity 9300+…
Сегодня компания MediaTek представила новый процессор Dimensity 9300+ — свежий флагманский чип, который п…
Samsung Galaxy Z Fold6 получит очень медленную зарядку…
Смартфоны Samsung с гибкими складными экранами являются одними из самых медленных в вопросе скорости заря…
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor