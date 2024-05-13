Xiaomi готовит к релизу новый складной смартфон

Инсайдеры сегодня официально сообщили, что компания Xiaomi работает над складным смартфоном под названием Mix Flip — данный гаджет сегодня был сертифицирован в китайской службе CCC, а обычно такого рода шаги предпринимают том случае, когда устройство уже более или менее готово к полноценному запуску в продажу. Данное устройство, судя по информации из сертификата, имеет модельный номер 2405CPX3DC и поддерживает зарядку до 67 Вт, что достаточно достойно для смартфона такого уровня и форм-фактора. Кроме того, появились слухи о том, что данный смартфон будет стоить 5 999 юаней на локальном рынке, что сопоставимо с 830 долларами. Нельзя сказать, что это сильно доступное решение на самом деле, потому что за пределами Китая гаджет будут продавать за тысячу долларов или даже больше.

В сети даже появилась фотография нового смартфона, но достаточно сложно подтвердить, что это именно тот смартфон, про который говорят инсайдеры. Возможно, инсайдеры просто нарисовали рендер, чтобы показать, как может выглядеть Mix Flip, но сейчас эти данные подтвердить не выйдет. При этом ожидается, что у Mix Flip будет две камеры на задней панели с сенсорами OmniVision — главный модуль на 50 Мп под названием OV50E с оптической стабилизацией изображения и модуль на 60 Мп под названием OV60A с оптическим зумом 2х. Фронтальная камера получит сенсор на 32 Мп. Также стоит ожидать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, дисплей с разрешением 1080p и аккумулятор на 4 900 мАч.