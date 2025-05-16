Xiaomi готовит к релизу смартфон Civi 5 Pro

Компания Xiaomi готовит к официальному запуску новый смартфон Civi 5 Pro — президент подразделения смартфонов компании Лу Вейбинг подтвердил скорый выход новинки, опубликовав серию тизеров в социальных сетях. По его словам, аппарат сохранит тройную камеру с оптикой Leica, но теперь все три модуля получат сенсоры на 50 Мп. Сам смартфон будет ультратонким — толщиной всего 8,1 мм, как у флагманского Xiaomi 15. На опубликованных примерах снимков также раскрылись некоторые характеристики камер. Например, основной модуль получит диафрагму f/1.63, а сверхширокоугольный будет поставляться с объективом f/2.2 и эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм. Также показано фото с фокусным расстоянием 60 мм, что, вероятно, указывает на наличие телеобъектива с 2,5-кратным оптическим зумом, аналогичным тому, что установлен в Redmi K80 Pro.

Серия Civi традиционно предлагает двойную фронтальную камеру, и как минимум один модуль снова будет иметь разрешение 50 Мп с диафрагмой f/2.0 и, скорее всего, с автофокусом. Смартфон уже засветился в базе данных Geekbench с процессором Snapdragon 8s Gen 4 и 16 ГБ ОЗУ. Также ожидается заметное увеличение ёмкости аккумулятора — до 6000 мАч против 4700 мАч у предшественника Civi 4 Pro. Судя по обилию официальных тизеров, анонс Civi 5 Pro уже совсем близко — официальная дата презентации, вероятно, будет объявлена в ближайшие дни. Впрочем, так как большинство характеристик известны уже сейчас, вопрос стоит лишь в цене новинки.
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