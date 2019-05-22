Xiaomi готовит к выходу смартфон Mi 9T

Компания Xiaomi кроме Mi 9, Mi 9 SE и Mi 9 Explorer Edition готовит к выходу ещё одно устройство флагманской линейки.

Речь идёт о смартфоне Xiaomi Mi 9T. Новинка прошла сертификацию сразу в нескольких агентствах в Таиланде, Тайване, Сингапуре и в Евразийской экономической комиссии с одним и тем же номером модели M1903F10G. Характеристики смартфона в документах не указаны, но по слухам, речь идёт о глобальной версии смартфона Mi 9 Explorer Edition и преемнике Mi 8 Pro с прозрачной задней крышкой.

Напомним, устройство имеет 6.39-дюймовый Full HD+ AMOLED-экран, процессор Snapdragon 855, тройную камеру и аккумулятор на 3300 мАч. Аппарат отличается от обычного Mi 9 40-ваттной быстрой зарядкой, 12 ГБ ОЗУ и оптикой для 48-мегапиксельного модуля камеры.