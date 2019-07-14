Xiaomi готовит новые центры исследований

Китайская компания Xiaomi официально сообщила о том, что в ближайшем будущем, буквально в этом году, на территории Европы будут открыты новые центры разработки и исследований. Эти центры будут заниматься созданием софта и новых технологий для будущих смартфонов и прочей техники китайского гиганта, который в течение довольно длительного времени лидирует на рынке пользовательской электроники. Вероятно, это позволит компании получить более самобытную технику, которая порадует потенциальных покупателей не только дизайном и низкой стоимостью, но и какими-то новыми технологиями, которых ранее на рынке не было. К сожалению, точной даты открытия нового центра нет, да и чем точно будут заниматься его сотрудники тоже не сообщается.