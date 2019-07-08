Xiaomi готовит новый Bluetooth-динамик Mi Outdoor с Bluetooth 5.0

В скором времени Xiaomi может объявить о новом динамике Mi Outdoor Bluetooth Speaker в соответствии с недавним списком на сайте Bluetooth SIG. Из названия очевидно, что это динамик, который можно использовать на открытом воздухе, поэтому он должен иметь рейтинг IP, прочный корпус и защиту от брызг.

Динамик был включен в базу данных 5 июля 2019 года, и в сертификате говорится, что у него есть Bluetooth 5.0. У Xiaomi есть куча динамиков с разным дизайном. Некоторые из них выпускаются под собственным брендом Mi, а другие - от небольших компаний, входящих в его экосистему.