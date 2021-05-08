Xiaomi готовит новый складной смартфон

Сообщается, что Xiaomi работает над двумя новыми флагманскими смартфонами. Эти телефоны имеют кодовые названия K8 и J18s, и ожидается, что они появятся в продаже как первые устройства компании с экранной камерой, то есть той, что расположена под дисплеем. А сегодня надежный китайский поставщик секретной информации Digital Chat Station опубликовал пост на Weibo, чтобы раскрыть несколько основных характеристик модели с кодовым названием J18s. Предполагается, что J18s — второй складной смартфон от китайского бренда. При этом ожидать каких-либо серьезных изменений в гаджете не стоит, так как устройство получит лишь дисплей с 90 Гц частоты обновления, чуть более продвинутую камеру и процессор того же уровня. Производитель хочет сохранить доступность.

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