Xiaomi готовит новое устройство под кодовым названием «Hercules»

Xiaomi готовит еще один флагманский телефон под кодовым названием «Hercules». По словам Mishaal Rahman из XDA Developers, со ссылкой на инсайдерские источники, телефон работает на чипсете Snapdragon 855, поддерживает NFC и имеет тройную заднюю камеру. Точное наименование телефона в настоящее время скрыто, но предполагается, что это грядущий Xiaomi Mi MIX 4.

Hercules будет иметь оптический датчик отпечатков пальцев, скрытый по дисплеем. Также сообщается, что смартфон будет оснащен поддержкой беспроводной зарядки, это означает что задняя крышка будет изготовлена из стекла. Некоторые из этих спецификаций соответствуют флагману Mi 9, анонсированному ранее в этом году. Пока неизвестно, примет ли Xiaomi дизайнерские реплики от своих предшественников для предстоящего флагмана или создаст новый внешний вид.

Ранее, компания поделилась новым постером на Weibo, демонстрирующим все смартфоны серии Mi MIX вплоть до MIX 3. Однако там же есть и четвертый силуэт загадочного смартфона.