Xiaomi готовит презентацию

Компания Xiaomi планирует провести первичное размещение акций, аналитики пророчат 10 миллиардов долларов оценочной стоимости данных акций. Дабы подкрепить интерес пользователей к своему бренду, компания проведет две презентации в Италии и Франции, тем самым рассказав местным пользователям про свои изобретения и смартфоны. Стоит отметить, что мероприятие не подразумевает демонстрацию каких-то ярких новинок. Скорее всего компания покажет какой-то смартфон среднего класса, о котором долго говорят в сети, после чего расскажут о новых ценах для этого региона и все в таком духе. С другой стороны, когда китайская компания рассказывает о своих девайсах в Европе и вокруг этого такой ажиотаж намечается, хочется прямо похвалить производителей из Поднебесной. Они смогли выйти на достойный уровень, это круто.