Xiaomi готовит складной смартфон

В последнее время многие производители смартфонов стали выпускать складные устройства с гибким дисплеем, который позволяет получить продукт компактного размера при достаточно большой диагонали и прочих преимуществах. Конечно, такое решение далеко не для всех подходит, так как экран может треснуть в любой момент или просто пыль попадет внутрь механизма. Однако производители продолжают заниматься данным сегментом, выпуская все новые и новые продукты. Например, компания Xiaomi получила патент на свой собственный смартфон складного типа, который выглядит круто и может справиться со всеми поставленными задачами. Пока что это только патент, а не устройство на продажу, но если вы хотите его купить, то просто подождите месяц.