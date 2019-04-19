Xiaomi готовит смартфон на 7 дюймов

На текущий момент даже самым крупным производителям смартфонов довольно трудно привлечь потенциальных покупателей, так как мы привыкли и к большим дисплеям, и к производительной начинке, и к хорошим камерам. Однако, нужно же как-то брендам удивлять нас, чтобы пользователи бросали свои смартфоны двухлетней давности и покупали очередные флагманы. В Xiaomi решили, что нужно дальше давить на диагональ дисплея. Есть слух, что производитель уже подготовил смартфон с диагональю дисплея 7 дюймов, в нем будет отверстие под камеру и никаких рамок вокруг дисплея. Звучит довольно круто, особенно если учитывать, что психологический барьер в 7 дюймов пока что никто из крупных компаний не преодолел. Будем следить за событиями на рынке.