Xiaomi готовит смартфон с пентакамерой

Как известно, первым смартфоном с пятью камерами (пентакамера) должен стать Nokia 9 PureView, слухи о котором ходят уже больше года. Однако есть вероятность, что первой такое устройство выпустит компания Xiaomi. Сегодня один из руководителей Xiaomi Ван Тен Томас опубликовал фото, на котором запечатлены смартфоны Xiaomi. Самое интересно, это водяной знак Shot on Mi AI Penta cam. Да, скоро в смартфонах Xiaomi можно будет придумывать свои водяные знаки, и наверняка одному из топ-менеджеров уже доступна такая функция. Однако вряд ли Томас решил просто пошутить над фанатами Xiaomi. Тем более что он почти сразу удалил снимок.