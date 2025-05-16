Xiaomi готовит собственный мобильный чип Xring O1

Ещё в ноябре прошлого года появились слухи от весьма надёжных инсайдеров о том, что китайская компания Xiaomi разрабатывает собственный мобильный процессор, чтобы снизить зависимость от Qualcomm и MediaTek. Тогда же предполагалось, что чип может выйти уже в этом году, хотя точных сроков, конечно же, никто назвать не мог. И вот сегодня глава Xiaomi Лэй Цзюнь официально подтвердил эту информацию. В своём посте в социальных сетях он раскрыл название чипа — на китайском он называется Xuanjie O1, а на международном рынке будет известен как Xring O1. Полноценная презентация новинки состоится в конце мая, так что ждать подробностей осталось совсем недолго.

Что касается характеристик, то по данным известного китайского инсайдера Digital Chat Station, чип будет производиться по 5-нм техпроцессу. По слухам, у него будет архитектура центрального процессора 1+3+4 — одно мощное ядро Cortex-X925, три производительных ядра Cortex-A725 и четыре энергоэффективных Cortex-A520 с частотами до 3,2 ГГц, 2,6 ГГц и 2 ГГц соответственно. За графику якобы будет отвечать от Imagination Technologies, а за связь — 5G-модем от Unisoc. Ожидается, что по уровню производительности Xring O1 будет на уровне Snapdragon 8 Gen 2. Это достаточно неплохой показатель, так как процессор можно будет смело использовать в доступных смартфонах или моделях среднего ценового сегмента. С такой производительностью и сниженной стоимостью чип будет пользоваться очень высоким спросом.
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