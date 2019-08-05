Xiaomi готовит солнечные батареи

Инсайдеры сообщили довольно интересную новость о том, что в компании Xiaomi сейчас активно тестируют солнечные батареи, которые можно было бы установить на тыльную сторону смартфона для зарядки. Это довольно интересный вариант — можно взять и зарядить смартфон от солнца совершенно бесплатно и в любой точке мира без розетки. Вот только это и минус, так как при зарядке от солнца энергия преобразовывается в заряд электричества, а этот процесс сопровождается приличным выбросом тепла. То есть, ваш смартфон будет заряжаться и при этом нагреваться до очень высокой температуры, что крайне неприятно для конечного пользователя. Но, будем следить за ситуацией, вдруг инженеры китайского гиганта смогут придумать нечто действительно интересное.