Xiaomi готовит три ноутбука на платформе AMD Ryzen 4000

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новые ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000. Пока сообщается о трех моделях RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16 с 13,3-, 14 и 15,6-дюймовыми дисплеями соответственно. Все ноутбуки получат гибридный процессор серии Ryzen 5 APU – скорее всего, разработчики выберут шестиядерный Ryzen 5 4500U без поддержки многопоточности, частотой от 2,3 ГГц до 4,0 ГГц и графическим адаптером AMD Radeon Graphics. Также ноутбукам прочат 16 ГБ оперативной памяти. Дата официальной презентации и ориентировочная цена новых ноутбуков Redmi пока не сообщаются.