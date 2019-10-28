Xiaomi готовится к презентации

Компания Xiaomi на протяжении достаточно длительного времени радовала нас хорошими смартфонами, устройствами для умного дома и прочими интересными гаджетами за вполне разумные деньги. Теперь производитель запланировал презентацию своей продукции на 5 ноября и уже скоро нам покажут новые продукты китайского бренда. Среди устройство ожидается новый смартфон с совершенно уникальной камерой, которая может похвастаться разрешением в 108 мегапикселей, плюс умные часы с большим дисплеем и прочие интересные гаджеты. Говорить еще рано, ведь большая часть информации в интернете это слухи без реального подтверждения, но вот смартфон и часы покажут точно, в этом нет никакого сомнения. Ждем презентации и поговорим о ценах.