Xiaomi готовится к релизу складного смартфона Mix Fold 4

Если верить информации западных изданий, китайская компания Xiaomi представит свои новые складные смартфоны Mix Fold 4 и Mix Flip уже в этом месяце, так что у фанатов передовых устройств будет возможность получить свежий гаджет с приличным набором преимуществ над конкурентами. Более того, основатель и генеральный директор данной китайской компании сообщил в своих социальных сетях, что эти смартфоны будут первыми устройствами, выпущенными на новом заводе Xiaomi Smart Factory в Пекине. Он рассказал, что площадь данного предприятия составляет 81 000 квадратных метров, что на самом деле является огромным производственным заводом даже по меркам Китая, и это предприятие сможет производить до 10 миллионов флагманских смартфонов в год.

Стоит отметить, что компания Xiaomi вложила 2,4 миллиарда юаней (около 330 миллионов долларов) в строительство нового завода, что позволит нарастить свои производственные мощности для выпуска складных устройств нового поколения. Передовой завод, по словам инженеров компании Xiaomi, имеет так передовую умную платформу для производства электроники. Эта платформа может самостоятельно принимать решения и выполнять поставленные задачи для улучшения производственных процессов. Например, умная электроника может самостоятельно провести диагностику проблем оборудования и даже без участия человека закупать сырьё для производства или компоненты у сторонних компаний. Всё это необходимо, чтобы снизить влияние со стороны человека.