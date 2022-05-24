Xiaomi готовится к выпуску наушников Redmi Buds 4 Pro

Xiaomi представит несколько новых продуктов во время сегодняшнего мероприятия в Китае. Redmi Buds 4 Pro будут выпущены вместе с серией Redmi Note 11T и Xiaomi Band 7. Redmi Buds 4 Pro — это беспроводные наушники TWS, которые предлагают беспроводную связь премиум-класса.

Buds 4 Pro предлагают самое сильное шумоподавление Redmi на данный момент. Ожидается, что Buds 4 Pro превзойдет шумоподавление на 35 дБ, предлагаемое Buds 3 Pro. Наушники также предлагает интеллектуальное подавление шума ветра и широкополосное шумоподавление на частоте 3 кГц.

Поддержка Bluetooth 5.3 для Redmi Buds 4 Pro — еще одна флагманская функция наушников. Большинство современных моделей на рынке поставляются с Bluetooth 5.2 или ниже. Поэтому Redmi Buds 4 Pro кажутся отличным устройством и доступной по цене.
Corsair выпустила игровую гарнитуру HS65 SURROUND с технолог…
Corsair выпустила игровую гарнитуру HS65 SURROUND с технологCorsair объявила о выпуске игровой гарнитуры HS65 SURROUND. …
Дебют беспроводных наушников OnePlus Buds N состоится завтра…
Дебют беспроводных наушников OnePlus Buds N состоится завтраКомпания OnePlus представила недорогие беспроводные наушники OnePlus Buds N. Новинка оснащена довольно кр…
Google анонсирует TWS-наушники Pixel Buds Pro…
Google анонсирует TWS-наушники Pixel Buds ProНа мероприятии I/O 2022 компания Google анонсировала наушники TWS под названием Pixel buds Pro. …
Выпущены полноразмерные беспроводные наушники Monolith M1000…
Выпущены полноразмерные беспроводные наушники Monolith M1000Компания Monoprice представила полноразмерные беспроводные наушники Monolith M1000ANC. Благодаря стильном…
HyperX выпустила беспроводную игровую гарнитуру Cloud Alpha …
HyperX выпустила беспроводную игровую гарнитуру Cloud Alpha HyperX объявила о выпуске игровой гарнитуры Cloud Alpha Wireless — это первая беспроводная гарнитура, обе…
Представлены беспроводные наушники Urbanears Boo на 97% сост…
Представлены беспроводные наушники Urbanears Boo на 97% состUrbanears выпустила новые беспроводные наушники Urbanears Boo. Наушники Urbanears Boo на 97 процентов сос…
Apple выпускает наушники Beats Studio Buds в трех новых цвет…
Apple выпускает наушники Beats Studio Buds в трех новых цветApple представила три новых цвета беспроводных наушников Beats Studio Buds — Moon Grey, Ocean Blue и Suns…
Sennheiser представила наушники MOMENTUM True Wireless 3…
Sennheiser представила наушники MOMENTUM True Wireless 3Компания Sennheiser представила новые наушники MOMENTUM True Wireless 3. …
Обзор Bowers & Wilkins PI5. Стильные TWS-наушники с ANCОбзор Bowers & Wilkins PI5. Стильные TWS-наушники с ANC
Обзор Harper HB-707. Беспроводные наушники с ANCОбзор Harper HB-707. Беспроводные наушники с ANC
Обзор Hiper TWS Brio. Беспроводные наушники с SBC и сенсоромОбзор Hiper TWS Brio. Беспроводные наушники с SBC и сенсором
Обзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублейОбзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублей
Обзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENCОбзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor