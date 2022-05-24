Xiaomi готовится к выпуску наушников Redmi Buds 4 Pro

Xiaomi представит несколько новых продуктов во время сегодняшнего мероприятия в Китае. Redmi Buds 4 Pro будут выпущены вместе с серией Redmi Note 11T и Xiaomi Band 7. Redmi Buds 4 Pro — это беспроводные наушники TWS, которые предлагают беспроводную связь премиум-класса.

Buds 4 Pro предлагают самое сильное шумоподавление Redmi на данный момент. Ожидается, что Buds 4 Pro превзойдет шумоподавление на 35 дБ, предлагаемое Buds 3 Pro. Наушники также предлагает интеллектуальное подавление шума ветра и широкополосное шумоподавление на частоте 3 кГц.

Поддержка Bluetooth 5.3 для Redmi Buds 4 Pro — еще одна флагманская функция наушников. Большинство современных моделей на рынке поставляются с Bluetooth 5.2 или ниже. Поэтому Redmi Buds 4 Pro кажутся отличным устройством и доступной по цене.