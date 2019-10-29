Xiaomi готовится представить свои умные часы на базе Wear OS

Xiaomi собирается выпустить носимое устройство на базе разобщающей операционной системы Google, ранее известной как Android Wear, и его официальный анонс может оказаться ближе, чем многие ожидали.

В сети появилось тизерное изображение, которое демонстрирует умные часы, которые позволят выходить в интернет и совершать голосовые звонки без использования смартфона. Часы имеют прямоугольный корпус и полностью сенсорное управление. Xiaomi Mi Watch должны получит модуль NFC, поддержку карты eSIM, голосового ассистента и сетей четвертого поколения. Новинку представят 5 ноября.