Xiaomi хочет выпустить более 10 телефонов 5G в следующем году

Компания Xiaomi планирует выпустить около десятка новых смартфонов с 5G в следующем году. Не все устройства будут флагманами, так как компания опасается, что смартфоны 4G не будут конкурентоспособными в 2020 году.

Генеральный директор Xiaomi, рассказал о планах на 2020 год на Всемирной интернет-конференции в Вужене, где он также призвал телекоммуникационные компании поторопиться с расширением 5G. Xiaomi сообщает о стабильном росте в Европе с долей рынка почти 9,5% по сравнению с 6,5% годом ранее, что делает его одним из самых быстрорастущих брендов телефонов.