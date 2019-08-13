Xiaomi и Samsung представили 108-мегапиксельную матрицу

Не так давно компания Xiaomi объявила о партнерстве с Samsung и разработала первый датчик изображения, который достигнет трехзначной отметки в мегапикселях. 108-мегапиксельная матрица ISOCELL Bright HMX была представлена ​​Samsung чуть более чем через три месяца после того, как производитель объявил о своем 64-мегапиксельном датчике. Samsung признает, что новый компонент является результатом тесного сотрудничества с Xiaomi. Массовое производство датчика начнется в конце этого месяца. Разрешение сенсора составляет 12032 х 9024.

Датчик имеет размер в 1,33 дюйма. Когда дело доходит до датчиков изображения, размер имеет значение. Чем больше датчик, тем больше света может пройти через него. Технология Tetracell от Sammy объединяет четыре пикселя в один, обеспечивая 27-мегапиксельную фотографию при низком освещении. Производство мобильной камеры на 108 МП начнется уже осенью, и в первый раз новинка появится в одной из моделей Xiaomi. Первым телефоном, получившим сенсор на 108 Мп будет Xiaomi Mi Mix 4. Компания еще может успеть установить индикатор на данную новинку.