Xiaomi ищет добровольцев для тестирования Android 10

2019-08-31, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Redmi K20 Pro; [93]
Xiaomi тестирует прошивку Android 10 на Mi 9 в Китае, а сейчас готовится запустить тестирование уже на глобальном рынке.

Компания объявила о наборе добровольцев на тест новой прошивки с оболочкой MIUI для Redmi K20 Pro. Подать заявку можно будет до 8 сентября, а результаты отбора объявят 11 сентября. Появится ли бета-версия ОС в Европе, пока неизвестно. В конце этого года стабильную прошивку выпустят для Mi MIX 3, Mi 9, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Mi 8, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi Mix 2S и Mi 9 SE.

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