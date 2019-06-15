Xiaomi новинка Mi 8 Pro

Младшая версия нового девайса линейки Redmi K20, у которого 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэша. При этом Mi 8 Pro оснащен полноценным флагманским процессором Snapdragon 845, хотя и не самым последним, а Redmi K20 получил чипсет среднего уровня Snapdragon 730, чья производительность несколько ниже. Так что, у прошлогоднего флагмана при такой цене есть свои преимущества. Он может вызвать интерес у того, кто не гонится за самыми последними новинками, предпочитая качество, проверенное временем.Стоимость новинки составит 290 долларов.