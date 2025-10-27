Xiaomi объяснила рост цены на Redmi K90

Стоит отметить, что Xiaomi закупает память у нескольких поставщиков, поэтому не зависит от ценового скачка у одного конкретного производителя. Однако общий рост стоимости компонентов всё же ощущается. По данным DRAMeXchange, средняя цена за одну пластину 256-гигабитной TLC UFS 4.1 Flash составляет около 2 долларов. Конечно, пластина — это ещё не готовый накопитель, но даже на этом уровне наблюдается заметное удорожание. Кроме того, немалую часть себестоимости смартфонов Redmi K90 формирует процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, по оценкам аналитиков, стоит от 240 до 280 долларов. В эту сумму также включены расходы на оперативную память DRAM, что дополнительно усиливает давление на итоговую цену устройства. И, вероятно, рост цен стоит ожидать ото всех производителей.