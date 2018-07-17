Компания Xiaomi объявила дату анонса смартфона Mi A2 Lite. Гаджет получил металлический корпус и 5,84-дюймовый экран с разрешением 2228 на 1080 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 625, работающий на частоте 2,0 ГГц. Аппарат доступен в двух вариантах: 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Тыловая камера получила двойной модуль с сенсорами на 12 и 5 Мп, поддержкой ИИ и возможностью записи видео в разрешении 4К. Фронтальная камера оснащена модулем с разрешением 5 Мп. Презентация аппарата состоится 24 июля на мероприятии в Испании. Стоимость новинки составит от 190 долларов в зависимости от модификации.