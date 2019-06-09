Xiaomi объявила дату презентации смарт-браслета Mi Band 4

Спустя несколько месяцев разных слухов и утечек, компания Xiaomi всё-таки объявила дату презентации смарт-браслета Mi Band 4.

Производитель опубликовал в социальной сети Weibo постер, согласно которому новый фитнес-трекер представят уже 11 июня.

Согласно утечкам, новая модель выйдет в двух версиях, которые будут отличаться наличием NFC-модуля для бесконтактных платежей. Правда поддержка Google Pay пока под вопросом. Главным нововведением Mi Band 4 станет его цветной дисплей и увеличенная батарея до 135 мАч (в актуальной модели 110 мАч). Устройству также приписывают Bluetooth версии 5.0, обновлённое зарядное устройство, поддержку фирменного ассистента, датчик сердцебиения и ценник в районе 28-80 долларов США.