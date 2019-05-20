Xiaomi обещает, что выдвижная камера Redmi K20 прослужит как минимум 8 лет

В сети появляется все больше информации о «большом дьяволе» (именно так Xiaomi называет новый флагман) Redmi K20. На этот раз информатором стал сам производитель, который рассказал подробности о камерах новинки.

И хоть мы уже знали о том, что фронталка здесь будет выдвижной, благодаря ранним утечкам, генеральный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) теперь уже официально подтвердил это.

Кроме того, он пообщался с инженерами и рассказал о надежности такой конструкции. Результаты тестов показали, что камера выдерживает более 300 тысяч циклов открытия и закрытия. И даже если вы будете активировать фронталку по 100 раз, она стабильно проработает как минимум 8 лет.

Рекламный тизер подтверждает, что главным в камере будет 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586. Такой же установлен в камерах многих современных флагманов: например, Xiaomi Mi 9, Oppo Reno, OnePlus 7 Pro и т. д. Ожидается, что всего у основной камеры будет три модуля. Напомним, в линейке будет две модели: Redmi K20 и Redmi K20 Pro. По слухам, они будут отличаться процессорами: Snapdragon 730 в младшей и Snapdragon 855 в старшей. Остальные спецификации устройств — одинаковые. Это 6.39-дюймовый AMOLED-экран со сканером отпечатков пальцев, 6/8 ГБ ОЗУ, а также батарея на 4000 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой (27 Вт). Новинкам ещё приписывают NFC-модуль и разъём для наушников. Представить их должны в этом месяце.