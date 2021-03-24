Xiaomi официально объявила о запуске Mi Notebook Pro 29 марта

Компания официально объявила, что новые модели серии Mi Notebook будут выпущены 29 марта.

Ранее официальные лица Xiaomi публично заявили, что Mi Notebook Pro будет оснащен экраном с высоким разрешением.

Также одна из моделей будет оснащена высококачественным экраном с разрешением 3K и частотой обновления 90 Гц. Ожидается, что в высококачественной модели также будет установлена OLED- панель, которая обеспечит отличную яркость, контрастность и цветопередачу, намного превосходящую обычные ноутбуки.

Ожидается, что в дополнение к первоклассному экрану Mi Notebook Pro примет новый стиль дизайна, отказавшись от прежней формы. Вместо этого он примет высококачественный цельнометаллический дизайн, выполненный с использованием цельного литья. Mi Notebook Pro 2021 будет оснащен процессором Intel Core i7-11375H последнего поколения с пиковой частотой ядра до 5 ГГц. Ноутбук также имеет графическую карту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
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