Xiaomi официально представила Band 9 за 35 долларов

Сегодня в рамках большого мероприятия компания Xiaomi официально представила новый умный браслет Band 9, который стоит от 250 юаней, то есть примерно 35 долларов. Стоит отметить, что пока что цена известна только для локального рынка Китая, где есть ещё и версия с NFC за 42 доллара. Но даже в этом случае устройство достаточно доступное на фоне других умных браслетов и уж тем более на фоне умных часов. Примечательно, что теперь браслет представлен в четырёх цветах — розовом, чёрном, белом и синем. И, конечно, пользователь может легко изменить дизайн своего устройства при помощи сменных ремешков, которые уже сейчас активно продаются на просторах интернета. На китайских локальных сайтах можно легко купить ремешок за сущие копейки, что делает новинку ещё более привлекательной.

Кроме того, браслет Xiaomi Band 9 обещает до 21 дня автономной работы, а с включенным режимом Always On Display гаджет проработает до 9 дней. Это достаточно приличный срок автономной работы, чтобы пользователь мог не переживать о проблемах с автономностью. И, что довольно важно, Xiaomi утверждает, что точность датчика сердечного ритма в новом устройстве была улучшена на 16% по сравнению с предыдущим поколением. Это всё ещё не медицинское устройство, конечно, и к данным гаджета всегда стоит относиться с особой осторожностью, но, с другой стороны, если вы хотите следить за своим сердечным ритмом и другими показателями здоровья, то это неплохой вариант получать данные за минимум денег.
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