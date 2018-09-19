Xiaomi официально представила мощный смартфон Mi 8 Screen Fingerprint Edition

2018-09-19, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition ; [141]
Компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Mi 8 Screen Fingerprint Edition с ОС Android 8.1 Oreo. Новинка получила 6,21-дюймовый экран с разрешением 2248 на 1080 пикселей и процессор Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Основная камера объединяет два 12-мегапиксельных сенсора, а также предусмотрена система оптической стабилизации изображения. Фронтальная камера наделена 20-мегапиксельным датчиком. Емкость у аккумулятора равна 4300 мА.ч. Предлагается гаджет будет в золотистом и черном цветовом исполнении. Оценивается смартфон в 470 долларов.


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